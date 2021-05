Grenswinkels zijn wanhoop nabij door reisrestricties Duitsland: ’Dit moet niet te lang duren’

Financieel

Mall of the Netherlands lichtpuntje voor Unibail

Winkelcentrumgigant Unibail-Rodamco-Westfield had weinig vrolijks te melden over het eerste kwartaal, vanwege de coronasluitingen in al zijn vestigingslanden. Maar er gloort licht aan het eind van de tunnel. Dat ziet Unibail ook aan zijn nieuwe Westfield Mall of the Netherlands.