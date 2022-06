Premium Het beste van De Telegraaf

Oekraïners zullen Brussel teleurstellen, en andersom ook

Door Frank van Vliet Kopieer naar clipboard

In Nederland is er niets zo lekker om tegenaan te schoppen als de Europese Unie. Loopt het bij ons niet goed, dan is het de schuld van Brussel. Niet alleen bij politici, ook bij de burger. Lekker makkelijk.