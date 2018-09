Anni: ,,Voor Bing Crosby bleef het slechts bij dromen, maar voor ons werd het werkelijkheid: a white christmas! Waar in Nederland een witte kerst een zeldzaamheid is, is het in noord-oost Finland vanzelfsprekend. Een 'zwarte kerst', zoals de Finnen het onheilspellend noemen, is in Hossa zeer uitzonderlijk."