Twintig ton afval van Noordzeestrand gehaald

De hoeveelheid verzameld afval is ruim drie keer zo groot als bij een vergelijkbare actie in 2013, maar dit jaar deden er ook bijna drie keer zoveel vrijwilligers aan de schoonmaak mee. Zij trokken in 31 etappes van Cadzand naar Schiermonnikoog, een afstand van circa 350 kilometer.

Vistouwen en -netten, stukjes plastic en ballonnen waren de meest gevonden voorwerpen op de stranden. Daarnaast zijn er veel meer doppen van plastic flessen aangetroffen. Stichting De Noordzee pleit ervoor dat ook op flesjes van een halve liter statiegeld wordt geheven.

Op toeristische stranden werden er snoeppapiertjes, peuken en plastictassen gevonden, op andere gedeeltes waren dat voornamelijk houten pallets, jerrycans en schoonmaakmiddelen uit de scheepvaart. Vrijwilligers vonden ook tandenborstels, wc-borstels en twee keer flessenpost uit Engeland. Een van de briefjes was van de Britse Tom, die graag antwoord van de vinder wilde krijgen. Hij 'postte' zijn fles kortgeleden in Yorkshire.