Kabinet zet mes in vissersvloot

Al maanden ligt het leeuwendeel van de Nederlandse vissers aan de wal. Uitvaren loont simpelweg niet vanwege de torenhoge gasolieprijzen. Terwijl ons omliggende landen hun zeemannen tegemoet kwamen met financiële steun, hield minister Henk Staghouwer (CU) maandenlang de boot af. Volgens de bewindsman is het kabinetsbeleid „dat er geen compensatie wordt verleend aan sectoren die te kampen hebben met de hoge prijzen van energie of brandstof als gevolg van de oorlog in Oekraïne.”

Vissers kloppen al maanden vergeefs aan bij de minister, onder andere omdat complete vissersfamilies in de problemen zijn gekomen en ook de verwerkende industrie stil is gevallen. Bovendien zijn er al flinke potten Europese steungelden die konden worden aangewend. Zo’n 130 dagen na de Russische invasie in Oekraïne komt Staghouwer over de brug. De minister zet naar eigen zeggen „vol in op aanpassing van de vissersvloot die kleiner, diverser en duurzamer moet worden.” Het kabinet trekt in totaal 444 miljoen uit voor sanering en innovaties om de „noodzakelijke transitie” te ondersteunen.

Brexit

De laatste jaren staat de visserijsector onder druk: de ruimte om te vissen wordt door de Brexit, een toename van windparken en meer beschermde natuurgebieden, veel kleiner. „Om tot een rendabele duurzame visserij te komen, moet een nieuwe koers uitgezet worden. Voor ondernemers die willen stoppen, komt er een saneringsregeling. Ondernemers die willen verduurzamen, krijgen hulp.” Voor het uitwerken van de plannen wil Staghouwer met vissers, bestuurlijke partners, ketenpartijen en banken „het komend jaar in gesprek.”

Het kabinet trekt zo’n 200 miljoen uit het klimaatfonds en zet zo’n 200 miljoen in vanuit het Brexit Adjustment Reseve (BAR). Er is 155 miljoen beschikbaar voor sanering, 33 miljoen voor de ’stilligregeling’ en 12 miljoen voor liquiditeitssteun. De saneringsregeling is bedoeld voor eigenaren van vissersvaartuigen die kunnen aantonen dat zij consequenties ervaren van de Brexit in de vorm van verlies van quotum en ligt ter goedkeuring bij de Europese Commissie.

Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer ook besloten om een overbruggingsregeling uit te werken voor kotters in afwachting van de saneringsregeling. „Met name de kottervissers moet dit een beetje lucht geven in afwachting van duidelijkheid. Een Europese saneringsregeling is immers in de maak maar moet nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Ik acht een koude sanering onwenselijk; een spoedige openstelling van deze regeling is van groot belang om een deel van de sector duidelijkheid te bieden”, aldus Staghouwer.