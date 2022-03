Premium Het beste van De Telegraaf

’Het was een zeer vriendelijk mens’ Man bezoekt 226 keer horecagelegenheid in grensregio zonder te betalen

Ⓒ HBVL

Maaseik - Een 40-jarige man is woensdag in brasserie Den Cleynen Keyser in Maaseik, net over de grens in Limburg, gearresteerd omdat hij zijn rekening van dik 80 euro niet wilde betalen. Hij bleek al 226 keer voor soortgelijke feiten te zijn opgepakt.