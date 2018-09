Opnieuw code rood in IJsland wegens vulkaan

Er is een nieuwe uitbarsting geweest, ten noorden van de gletsjer Vatnajökull, die rond 6 uur vanochtend begon. Er stroomt lava uit een breuk in de aarde, in een gebied dat niet bedekt is met ijs.

Afgelopen 2 weken zijn er duizenden aardbevingen geweest in het gebied, waardoor de hoogste alarmfase voor de luchtvaart meerdere keren is afgegeven en weer ingetrokken. Vrijdag werd het dreigingsniveau enkele uren na een uitbarsting weer afgeschaald naar oranje toen bleek dat er geen as werd uitgestoten.

De vulkaan Bardarbunga ligt onder de gletsjer Vatnajökull.