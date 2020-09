Passie en levenslust houden meneer Dekker (90) vitaal

De 90-jarige H.J. Dekker nog volop in bedrijf als Ford dealer. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Kwiek, fit, kras en vief. Vier woorden die verraden dat het over een levenslustige grijsaard, knar of besje gaat. Bij verouderingsprof David van Bodegom en ervaringsdeskundige meneer Dekker deden we een spoedcursus vitaal oud worden. „Ik hóu van dit bedrijf.”