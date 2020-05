Advocaat overweegt wraking in No Surrender-proces

Ⓒ ANP

GRONINGEN - De advocaat van Theo ten V. overweegt om de verdediging neer te leggen of om de rechtbank in Groningen te wraken. Voormalig voorman Henk Kuipers weigerde dinsdag te getuigen in de zaak tegen Ten V. Het verzoek van de raadsman om Kuipers op een andere datum te horen, werd afgewezen.