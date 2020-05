Oud-voorman No Surrender: ’Tatoeage op mijn hoofd is privé’

Ⓒ ANP

GRONINGEN - Een gepland getuigenverhoor van voormalig No Surrender-leider Henk Kuipers (55) voor de rechtbank in Groningen leverde dinsdag weinig op. Kuipers had in de Martinistad niet de beschikking over zijn advocaat, die elders een zaak had. Bovendien is Kuipers pas afgelopen vrijdag geopereerd. Daarom wilde Kuipers niet getuigen.