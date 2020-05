Oud-voorman No Surrender wil niet getuigen na operatie: ’Te veel pijn’

Kuipers (55) is vrijdag geopereerd aan een navelbreuk. Op advies van artsen moet hij nu een tijd rust hebben, zei hij tegen de rechters. Aanwezig zijn in de rechtbank als getuige is een voorwaarde bij de schorsing van zijn voorlopige hechtenis. De advocaat van Kuipers was dinsdag afwezig omdat hij prioriteit gaf aan een zitting van een andere cliënt. „Zonder hem ga ik helemaal niks zeggen”, aldus Kuipers. Hij beriep zich op zijn verschoningsrecht en verliet na drie kwartier de zaal.

De advocaat van oud-No Surrender-lid Ten V. verzocht om een nieuwe datum te zoeken. De rechter neemt daarover later op de dag een beslissing. Ten V. (56) uit Klazienaveen wordt verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie en diefstal met geweld. Het gaat om twee dossiers waarin Kuipers ook verdachte is. De inhoudelijke behandeling van Kuipers’ zaak werd in maart afgerond.

Naast Ten V. en Kuipers worden Klaas Otto en Rico R. verdacht van het leiden van een criminele organisatie. Het Openbaar Ministerie komt in september met alle strafeisen.

Kuipers rekende op een lange zit. De advocaat van Ten V. zou veel dezelfde vragen gaan stellen als in maart, toen een begin werd gemaakt met het getuigenverhoor. Bij de eerste paar vragen gaf Kuipers geen antwoord, waarna de rechter het verhoor staakte. De advocaat van Ten V. vroeg zich hardop af of hij antwoord had gegeven als diens raadsman erbij was geweest. „Uiteraard”, aldus Kuipers. „Ik heb altijd meegewerkt, dat blijf ik doen.”

De afwezigheid van de advocaat van Kuipers ziet het OM als het „doelbewust torpederen en vertragen van het proces.” De advocaat van Ten V. stelde voor om het getuigenverhoor binnenkort op een zaterdag te doen. De officier van justitie zag geen mogelijkheden voor een nieuwe zitting en wilde dinsdag doorgaan.

De inhoudelijke behandeling van de twee dossiers begon in juni 2019. De zaak tegen Kuipers werd toen uitgesteld omdat zijn advocaat ziek was. Bij de hervatting in december bleek Kuipers onwel. Op 4 februari was de eerste dag van de inhoudelijke behandeling in Kuipers’ zaak. De zaken tegen Otto, R. en Ten V. werden vorig jaar zomer wel behandeld.