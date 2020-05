Oud-voorman No Surrender wil niet getuigen na operatie: ’Teveel pijn’

Kuipers (55) is vrijdag geopereerd aan een navelbreuk. Op advies van artsen moet hij nu een tijd rust hebben, zei hij tegen de rechters. Aanwezig zijn in de rechtbank als getuige is een voorwaarde bij de schorsing van zijn voorlopige hechtenis. De advocaat van Kuipers was dinsdag afwezig omdat hij prioriteit gaf aan een zitting van een andere cliënt. „Zonder hem ga ik helemaal niks zeggen”, aldus Kuipers. Hij beriep zich op zijn verschoningsrecht en verliet na drie kwartier de zaal.

De advocaat van oud-No Surrender-lid Ten V. verzocht om een nieuwe datum te zoeken. De rechter neemt daarover later op de dag een beslissing. Ten V. (56) uit Klazienaveen wordt verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie en diefstal met geweld. Het gaat om twee dossiers waarin Kuipers ook verdachte is. De inhoudelijke behandeling van Kuipers’ zaak werd in maart afgerond.

Naast Ten V. en Kuipers worden Klaas Otto en Rico R. verdacht van het leiden van een criminele organisatie. Het Openbaar Ministerie komt in september met alle strafeisen.