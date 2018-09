Word Reiskrantreporter in Vancouver

De winnaar van de Reiskrantreporter-actie en zijn of haar reisgenoot hebben eerst twee dagen de tijd om Vancouver te verkennen. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan de jachthaven, Stanley Park of het Vancouver Aquarium.

Vervolgens staat er een huurauto klaar waarmee ze naar het 'nabijgelegen' Whistler rijden, waar onder meer een zip trek tour, een gondeltocht door het prachtige berglandschap en een bezoek aan een spa op het programma staan.

De reis wordt voortgezet naar Victoria voor een orka- en walvissafari. Dus, nog geen plannen begin september en in voor een onvergetelijk avontuur? Doe dan mee en reis voor ons af naar Canada!

Tijdens je verblijf in Canada slapen jullie in bijzondere hotels: het Listel Hotel in Vancouver, het AAVA Hotel in Whistler en Hotel ZED in Victoria.

Overnachtingen en ontbijt zijn uiteraard bij de reis inbegrepen, echter lunch, diner, ferry en brandstofkosten komen voor eigen rekening.

Wat moet je doen?

Meedingen is simpel en leuk. Tot en met VANDAAG kun je een report schrijven op www.reiskrantreporter.nl over een eerdere reis of vakantie, zoals een bijzondere stedentrip, romantische zonvakantie, actieve doereis, iets ver weg of juist iets verrassends dichtbij. Het hoeft niet per se een Canadees avontuur te zijn.

Het belangrijkste is dat je in het verhaal relevante tips geeft en anderen inspireert met jouw foto's en verslag. De Reiskrant en KLM zullen in week 36 de winnaar bekend maken. Hij of zij gaat voor ons op pad in Vancouver en omgeving. De nummers 2 en 3 worden beloond met een KLM Travel Voucher van €200 en €100.

De reis vindt plaats van woensdag 10 t/m donderdag 18 SEPTEMBER en bestaat onder meer uit twee retourtickets, overnachtingen en een landarrangement.

Er zal een professionele reisverslaggever met u meereizen, maar je schrijft je eigen verslag! Dat wordt deels gepubliceerd in de Reiskrant en volledig op Reiskrant.nl. Meer voorwaarden vind je op reiskrantreporter.nl.

Doe mee en schrijf een report!