Betogers in Parijs dringen winkelcentrum binnen uit protest tegen coronapas

Zo gingen honderden demonstranten een winkelcentrum in Parijs binnen, het Westfield Forum des Halles. De ME wist hen niet buiten te houden, is te zien op beelden op sociale media. Om winkelcentra in te gaan, moeten Fransen beschikken over een pass sanitaire, de door Macron ingestelde gezondheidspas waarmee men moet bewijzen te zijn gevaccineerd, genezen of negatief getest op corona.

Betogers in Parijs liepen net zoals tijdens eerdere demonstraties in een mars richting de Place de la Bastille. De politie vuurde daar traangas af. In heel Frankrijk zouden tweehonderd betogingen zijn geweest, onder andere in Marseille, Nice, Toulon en Lille. Sommige actievoerders droegen gele hesjes, uit solidariteit met de protestbeweging die al voor de coronacrisis opkwam.

„We zijn hier, ook al wil Macron ons niet”, was naast ’liberté’ (vrijheid) een van de protestleuzen. Het is de achtste zaterdag op rij dat er massaal bezwaar wordt gemaakt tegen de Franse coronapas. De autoriteiten rekenden dit weekend op 130.000 tot 170.000 betogers. De opkomst daalt wel iets, in voorgaande weken gingen meer dan 200.000 mensen de straat op.

Ruim zes op de tien inwoners van Frankrijk zijn inmiddels volledig gevaccineerd, volgens het ministerie van Gezondheid.