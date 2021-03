Tientallen meldingen van stormschade, ook hagel

Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgekondigd voor zware windstoten, met name tijdens buien, van 80 tot 90 kilometer per uur, aan zee tot rond 100 km per uur. In de loop van de avond neemt de wind van het zuidwesten uit af en verdwijnen de zware windstoten.

In heel het land is het onstuimig. In Mill hagelde het even, waarna de neerslag overging in regen.

Afgelopen donderdag stond er ook al een stormachtige wind. Die richtte voor 30 miljoen euro schade aan. Het was de eerste officiële storm van het jaar, met windstoten van boven de 120 kilometer per uur. Deze storm kreeg geen naam omdat er geen code oranje was afgegeven.