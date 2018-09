Separatisten laten Oekraïense soldaten vrij

Pro-Russische separatisten hebben in Oost-Oekraïne tientallen Oekraïense militairen vrijgelaten die waren omsingeld in de buurt van de plaats Ilovaisk. Dat heeft de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken, Arsen Avakov, zaterdag bekendgemaakt. De militairen mochten via speciaal ingestelde routes terugkeren naar hun basiskamp.