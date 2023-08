Man sleept bejaarde moeder voor rechter; wil weten wie biologische vader is

Toen de man tien jaar oud was, werd hem verteld dat de echtgenoot van zijn moeder niet zijn biologische vader is. Op 18-jarige leeftijd gaf zij hem de naam van de man die dan zijn vader zou moeten zijn. Een dna-onderzoek sloot dat echter in 2002 al uit. Er kwam een volgende naam naar boven, maar een zoektocht naar die desbetreffende man leverde niets op. De zoon zou daarna nog diverse keren geprobeerd hebben met zijn moeder in gesprek te gaan om te weten te komen wie zijn biologische vader is, maar haar reactie was dat dit privé-informatie is. Hij vermoedt daarom dat zijn moeder nog een naam achterhoudt.

Sinds enkele jaren hebben de bejaarde vrouw uit Bunschoten en haar 59-jarige zoon uit Amsterdam geen contact meer met elkaar. Hij weet echter dat haar lichamelijke gezondheid achteruit gaat. Haar geestelijke gezondheid zou nog wel goed zijn. Daarom spande hij een kort geding aan tegen zijn moeder om achter de naam van zijn biologisch vader te komen.

Onder ede

De rechter oordeelde dat het recht van de man om de naam van zijn vader te weten zwaarder weegt dan het recht van zijn moeder om die naam geheim te houden. Toch leverde die uitspraak voor de eiser weinig nieuws op. Voorafgaand aan de zitting legde de bejaarde vrouw bij de notaris een verklaring onder ede af, waarin ze stelt in de periode dat haar zoon is verwekt met geen andere man te zijn geweest dan de twee die zij eerder al genoemd heeft. Volgens de rechter zijn er onvoldoende aanwijzingen om aan de juistheid van de verklaring te twijfelen en te vermoeden dat er nog een andere naam van een mogelijke verwekker bij haar bekend is. Omdat de moeder al voldaan heeft aan de eis, wijst de rechter de vordering af.

De zoon moet het dus doen met de naam van een man waarvan uit dna-onderzoek al gebleken is dat hij niet zijn biologische vader is, en de naam, het geboortejaar en de woonplaats van een tweede man, die niet meer op te sporen lijkt. Omdat het zo lang geleden is vindt de rechtbank het ook niet vreemd dat de moeder niet meer informatie over de mogelijke verwekker kan herinneren. „De voorzieningenrechter begrijpt dat dit een onbevredigende uitkomst is voor eiser.”