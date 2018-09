Politie houdt man aan na achtervolging

Tegen half een 's nachts zagen agenten de man rijden zonder achterlicht. Hij ging er vandoor toen agenten hem wilden laten stoppen en racete vervolgens door de straten, op zijn vlucht onder meer fietsers schrik aanjagend. Een plaatsgenoot probeerde de man nog tot stoppen te dwingen door een kinderfiets op de auto te gooien, maar dat werkte niet. Uiteindelijk verloor de bestuurder de macht over het stuur en kwam via een grasveld tegen een hek tot stilstand. De man kon even verderop worden aangehouden, achter een afvalcontainer waar hij zich had verstopt.

De automobilist is voor onderzoek ingesloten. Er is een bloedproef afgenomen door de GGD arts en zijn auto is in beslag genomen.