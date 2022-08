Acht gewonden door incident met zweefmolen op kermis Venray

Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De acht zaten rond 22.20 in de Europe Flyer, een zweefmolen die 40 meter de lucht in gaat. De gemeente zegt in een verklaring dat de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) de toedracht zal onderzoeken. Tot die tijd is de attractie gesloten.

De gemeente roept andere inzittenden van de attractie en omstanders op om zich te melden voor contact en nazorg.