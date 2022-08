Zweefmolen Venray mogelijk te dicht bij bomen: acht gewonden

De acht mensen liepen volgens haar schaafwonden op. Volgens de gemeente moest een van hen voor behandeling naar het ziekenhuis. De NVWA stelt dinsdag een onderzoek in op het kermisterrein. Zolang dat onderzoek duurt is de attractie gesloten.

De slachtoffers zaten rond 22.20 in de Europe Flyer, een zweefmolen die 40 meter de lucht in gaat. De gemeente roept andere inzittenden van de attractie en omstanders op om zich te melden voor contact en nazorg. Een woordvoerster van de gemeente kon dinsdag nog niet meer vertellen over het incident.