Zweefmolen Venray stond te dicht bij bomen: acht gewonden

De NVWA stelde een onderzoek in op het kermisterrein. De exploitant heeft besloten de attractie te sluiten. De zweefmolen gaat niet meer open tijdens de Venrayse kermis

De attractie zelf is veilig, liet de NVWA na onderzoek weten. „De plek van de attractie is echter als onveilig beoordeeld. Er was op de aangewezen locatie te weinig ruimte om de attractie veilig te laten draaien, zo hebben onze inspecteurs vastgesteld. Zij zagen een losgeraakte spanband in de naastgelegen boom hangen, waardoor takken in de draaicirkel van de zweefmolen terecht konden komen. Dit heeft mogelijk het incident veroorzaakt.”

De exploitant wacht mogelijk een boete van de NVWA, omdat hij ervoor moet zorgen dat het toestel geen gevaar oplevert voor de inzittenden. Zolang het toestel niet veilig kan draaien mag het van de NVWA niet meer gebruikt worden.

De slachtoffers zaten rond 22.20 uur in de Europe Flyer, een zweefmolen die 40 meter de lucht in gaat. De gemeente roept andere inzittenden van de attractie en omstanders op om zich te melden voor contact en nazorg.