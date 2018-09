Moeten we ons voorbereiden op mogelijke klimaatverandering?

Pier Vellinga, klimaatonderzoeker aan de Vrije Universiteit, is blij dat er volop wordt geïnvesteerd in dijkverzwaringen, windmolenparken en zonnepanelen. "Er is inderdaad een heel kleine kans dat de aarde niet opwarmt, maar als je pas over 35 jaar ingrijpt, ben je te laat. Wat is erop tegen om bij bouwprojecten rekening te houden met het meest waarschijnlijke scenario, namelijk dat het wel opwarmt? Je doet er in ieder geval niemand kwaad mee."

