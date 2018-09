Demonstratie voor Gaza kan doorgaan

Youth for Palestine verwacht dat 500 tot 1000 mensen zullen meelopen. De protestmars begint op het Plein in het centrum van Den Haag, voor het gebouw van de Tweede Kamer. Een zanger zal het Palestijnse volkslied zingen, gevolgd door 2 minuten stilte voor Palestijnen die zijn omgekomen door de Israëlische bombardementen. Daarna lopen de deelnemers door Den Haag. De tocht eindigt krap een uur na vertrek op het Spuiplein, bij het Haagse stadhuis.

Tijdens het protest zullen een paar mensen, onder wie kunstenares Ingrid Rollema, de demonstranten toespreken. „Maar in plaats van luisteren zullen we vooral onszelf laten horen”, zegt een van de organisatoren. Youth for Palestine wil onder meer dat het Internationaal Strafhof in Den Haag onderzoek gaat doen naar mogelijke Israëlische oorlogsmisdaden. „Aangezien het Westen druk uitoefent zodat het Strafhof geen onderzoek zal doen, willen wij tegendruk bieden. Daarnaast willen we dat de blokkade van de Gazastrook wordt versoepeld, zodat hulpdiensten weer naar binnen kunnen. Uiteindelijk moet Palestina een eigen land met een eigen regering worden”, aldus Youth for Palestine.