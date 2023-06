’Gesprek over terugkeer Hart voor Den Haag’

Tijdens de gesprekken gaf een meerderheid van de fracties aan voorstander te zijn van gesprekken tussen Hart voor Hart voor Den Haag en de huidige coalitie, die bestaat uit VVD, D66, CDA, PvdA en GL. „De raad is nu aan zet om hier een beslissing over te nemen”, stelde Bruins nu zijn klus erop zit. PvdA, GL en de Haagse Stadspartij gaven in de gesprekken aan dat de huidige coalitie door moet gaan met het uitvoeren van het coalitieakkoord. Gaat dit goedkomen? „Ik ga het met interesse volgen, maar ik voelde wel de motivatie bij alle partijen om te doen wat goed is voor de stad”, zegt Bruins, die de ’raad veel wijsheid toewenst’.

De Mos: ’voor reces duidelijkheid’

Richard de Mos (Hart voor Den Haag) vindt het briefje van Bruins ’uitstekend’. „Ik hoop dat dit advies de dichte deur bij deze partijen met een stormram heeft geopend. Het wordt tijd dat recht wordt gedaan aan het vonnis van de rechter. Er moet, volgens Bruins, worden gewerkt aan het herstel van vertrouwen. Dat kan alleen als ons wordt teruggegeven wat op oneigenlijke gronden is afgenomen. Er is geen tijd te verliezen nu. Voor het reces moet de raad hier duidelijkheid over geven. Dan kan er in de zomer worden onderhandeld”, aldus De Mos.

Bruins pleit ook voor het bouwen aan vertrouwen door op de raadconferentie te spreken over ’hoe partijen tot hun standpunten komen’. Daarnaast moeten er kleine ontmoetingen plaatsvinden tussen raadsleden die clashen. „Het venijn komt vooral naar voren in de politieke arena en online”, stelde Bruins. „De vergaande verwijten die hier gemaakt worden, tot persoonlijke beledigingen aan toe, zitten bij sommigen diep onder de huid.” Daarnaast adviseert de gespreksleider om tot een gezamenlijke lijn te komen voor de transparantie van inkomstenstromen voor partijen.

De bal ligt nu bij de fractievoorzitters om een raadsvergadering in te plannen en om over deze ’twee wegen’ een knoop door te hakken. De VVD omarmt het advies voor verkennende gesprekken voor deelname Hart voor Den Haag aan de coalitie en het college. „Partijbelang gaat niet boven democratisch belang”, aldus de partij.