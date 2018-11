'Top sluit akkoord over leiding eurogroep'

Over de benoeming van de Spanjaard Luis de Guindos als voorzitter van de eurogroep is een herenakkoord in de maak. Tijdens de Europese top zaterdag in Brussel moet dit worden beklonken. Dat betekent dat minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zijn tweede, Europese baan als voorzitter van het overleg tussen de ministers van Financiën van de eurolanden kwijtraakt. Dat werd vrijdag vernomen in Brussel.