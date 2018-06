Rutte: situatie Oekraïne zeer zorgelijk

„Er zijn steeds meer aanwijzingen van aanwezigheid van Russische militairen op Oekraïens grondgebied”, zei Rutte. De verstoringen zijn „buitengewoon zorgelijk en in strijd met het internationaal recht. Nederland en Europa nemen daar zeer fel afstand van”.

Rutte: „Het is belangrijk dat de internationale gemeenschap en de Europese Unie eensgezind en stevig optreden. We kunnen deze ontwikkeling niet op z'n beloop laten.” De premier wilde het woord 'invasie' niet in de mond nemen toen hij sprak over de Russische betrokkenheid bij het conflict in Oekraïne.

Nieuwe, extra sancties tegen Rusland zijn een mogelijkheid, maar het is volgens Rutte „absoluut helder” dat de sancties van Europa en de VS de afgelopen tijd niet hebben geholpen om Moskou te bewegen zich rustiger op te stellen in het conflict in het oosten van Oekraïne.

Rutte noemde een eventueel NAVO-lidmaatschap van Oekraïne „echt ver weg“ en „op dit moment niet aan de orde”. Wat Rutte betreft zou het een oplossing niet dichterbij brengen.