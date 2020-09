Tijd voor een nieuw beroep: vitalist

Dr. David van Bodegom werkt sinds 2009 als verouderingswetenschapper bij Leyden Academy Ⓒ Hielco Kuipers

Huisarts wilde hij aanvankelijk worden, maar na veldonderzoek in Ghana besloot David van Bodegom op voorhand afscheid te nemen van de spreekkamer. Bij kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing richt hij zich nu op de vitaliteit. „De levenskracht van mensen in een verouderende populatie.”