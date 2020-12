Nieuwslezeres steekt dochter die zich schaamt voor bril live op tv een hart onder de riem

„Ik hoorde dat een van mijn dochters haar bril niet draagt omdat ze bang is wat haar klasgenoten erover zouden zeggen of denken”, aldus Babich. „Om solidair te zijn heb ik deze hele week mijn bril gedragen om dit punt te maken: wat anderen over jou zeggen of van jou denken, is niet jouw probleem. Blijf jezelf, authentiek en zonder jezelf te verontschuldigen, de rest komt vanzelf goed.”

Na haar statement blijkt dat ook al haar collega’s een bril opgezet hebben. „Oh, ik hou van jullie. Dit is echte solidariteit”, aldus de geëmotioneerde nieuwslezeres. „Jullie zijn de beste.”

En haar 10-jarige dochter? Die kreeg een glimlacht op haar gezicht bij het zien van de beelden en draagt haar bril voortaan wél, zo vertelt Babich aan Washington Post. „Ze vindt het nog steeds niet leuk, maar voelt zich er wel iets beter bij.”