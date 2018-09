Stratenmaker sloopt busdeur

In de Frans van Mierisstraat daar reed een buschauffeur per ongeluk tegen de kruiwagen van een stratenmaker aan. Die werd daarop zo boos dat hij een moker naar de bus gooide, waardoor het glas in de deur aan diggelen ging. Daarna ontstond een woordenwisseling tussen de stratenmaker en de chauffeur.

De politie heeft de 43-jarige mokergooier uit Wapenveld opgepakt en proces-verbaal tegen hem opgemaakt, meldt de politie.