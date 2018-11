Delfts blauw scoort bij toeristen

Met name dankzij het succes van de Royal Delft Experience, de productielocatie van Delfts blauw die tevens als museum in gebruik is, gingen de opbrengsten in dat segment met 7 procent omhoog. Ook de pannen van dochterbedrijf BK Cookware liepen goed, getuige de omzetgroei van dat merk met 29 procent.

Bij glasproducent Leerdam Crystal en bestekfabrikant Kempen & Begeer daarentegen daalden de verkopen. Onder de streep hield Royal Delft een winst over van 114.000 euro, na een verlies van 245.000 euro een jaar eerder. Het beursgenoteerde bedrijf sprak geen concrete verwachtingen uit voor de rest van het jaar.