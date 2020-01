Overleg over dreiging vogelgriep

Het vogelgriepvirus waart rond in Centraal-Europa. Deze week was er voor het eerst een uitbraak in Duitsland. Kippenboeren houden hun hart vast. De sector wil uit voorzorg een ophokplicht voor pluimvee.

Afgelopen maandag is er overleg geweest van deskundigen. Op basis van hun analyse neemt minister Schouten een besluit over eventuele maatregelen. De buitenwereld wacht daar inmiddels al dagen op.

„Ik wil eerst in overleg met de sector over wat hun beelden zijn en welke analyse wij hebben. Op basis daarvan zal ik een besluit nemen”, legt de CU-bewindsvrouw uit.

Aangezien de minister de tijd neemt lijkt er geen sprake van acuut gevaar. Achter de schermen valt te beluisteren dat een ophokplicht nog niet noodzakelijk is. In de landen waar vogelgriep is uitgebroken, is de temperatuur relatief hoog. Zodra de temperatuur zakt, kan het wel gevaarlijk worden: vogels kunnen dan naar ons land trekken voor voedsel.

Schouten laat weten dat de situatie continu in de gaten wordt gehouden. „Als het nodig is schakelen we direct.”