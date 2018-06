'Intocht Sint in Almere voorbeeld voor Nederland'

De PVV in Almere heeft het zogenaamde raadspanel, met daarin 2100 Almeerders, gevraagd of Zwarte Piet racistisch is. De partij vindt zoals bekend van niet en gaat er van uit dat de Almeerders dat met de PVV eens zijn. Als de uitslag met het standpunt van de partij overeenkomt, zal de PVV-fractie voorstellen om de Almeerse sinterklaasintocht, mét ouderwetse Zwarte Pieten, een voorbeeldfunctie te laten vervullen voor de rest van het land.

Blijkt echter dat Almeerders Zwarte Piet toch racistisch vinden, dan zal de PVV dit voorstel niet doen, meldt Omroep Flevoland. Fractievoorzitter Toon van Dijk: ,,Dan moeten andere mensen het maar voor hun conto nemen dat we die prachtige traditie verliezen."