Linkse samensmelting weer dichterbij: PvdA- en GL-leden willen wel

PvdA- en GL-leden hebben zaterdag besloten dat hun partijen na de Eerste Kamerverkiezingen in 2023 een gezamenlijke fractie vormen. Bij het PvdA-congres in Nieuwegein heeft een meerderheid (77 procent) ingestemd met het vormen van zo’n fractie, de GL-leden gingen akkoord in een digitaal ledenreferendum.

Dat betekent in ieder geval dat PvdA en GL volgend jaar apart meedoen aan de Eerste Kamerverkiezingen, maar dat zij na afloop van die verkiezingen samen gaan vergaderen en – als het goed is – hetzelfde gaan stemmen. Als het aan de PvdA-leden ligt, komen de twee linkse partijen ook op één lijst te staan bij de verkiezingen. Dat noemt de PvdA-top een ’logistieke nachtmerrie’: een motie met die strekking werd ontraden. Toch wilde 58 procent van de PvdA’ers deze verdergaande samenwerking.

Geen fusie

De GL-leden konden digitaal stemmen over het vormen van één fractie na de verkiezingen. Zo’n 15.000 GL’ers gaven hun mening: maar liefst 80 procent is voor. Daarmee staat vast dat PvdA en GL verregaander gaan samenwerken in de Eerste Kamer, maar van een echte partijfusie is nog geen sprake. Binnen PvdA en GL is de verdeeldheid daarover nog altijd groot: een deel van de achterban wil het liefst volledig fuseren, terwijl een ander deel daar helemaal niets van wil weten.

Een gezamenlijke senaatsfractie is vrij risicoloos en ’geen onomkeerbare stap’, zoals PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent het eerder al noemde. Sent zegt zich nu ’maximaal te gaan inspannen’ voor één lijst bij de senaatsverkiezingen. Het is onduidelijk of GL daar ook voor voelt.

Waarschuwing

,,Als je het samen doet, komt er geen stem bij”, waarschuwde oud-partijleider Ad Melkert kort voor de stemming bij het PvdA-congres. „Die stemmen moeten we ergens anders vandaan halen, dat moeten we doen als Partij van de Arbeid.” Het betoog van Melkert leidde tot luid applaus, maar slechts 27 procent van de leden steunde een motie tégen samenwerking met GL.

Ook voorstanders lieten zich horen: „Willen we over drie jaar een linkse premier, dan moeten we vandaag alle stappen zetten die nodig zijn om daar te komen”, zei een PvdA’er. „We moeten de strijd met rechts centraal stellen”, vindt PvdA-lid Gerard Bosman. „Die strijd kunnen we alleen winnen als we linksom gaan. Als we vandaag tegenstemmen, is de samenwerking voor decennia weg. Stem voor linkse samenwerking, stem tegen Rutte!”, riep hij op.