Linkse samensmelting weer dichterbij: PvdA wil wel

PvdA- en GL-leden beslissen zaterdag of hun partijen na de Eerste Kamerverkiezingen in 2023 een gezamenlijke fractie vormen. Bij het PvdA-congres in Nieuwegein heeft een meerderheid ingestemd met het vormen van zo’n fractie. Dat betekent dat PvdA en GL volgend jaar apart meedoen aan de Eerste Kamerverkiezingen, maar dat zij na afloop van die verkiezingen wel samen gaan vergaderen en – als het goed is – hetzelfde gaan stemmen. Maar als het aan de leden ligt, komen PvdA en GL ook op één lijst te staan bij de verkiezingen. Dat noemt de PvdA-top een ’logistieke nachtmerrie’.

De partij gaat dus wel verregaander samenwerken in de Eerste Kamer, maar van een echte partijfusie is nog geen sprake. Binnen PvdA en GL is de verdeeldheid nog altijd groot: een deel van de achterban wil het liefst volledig fuseren, terwijl een ander deel daar helemaal niets van wil weten. Een gezamenlijke senaatsfractie is vrij risicoloos en ’geen onomkeerbare stap’, zoals PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent het eerder al noemde.

