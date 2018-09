Kabinet steekt extra geld in de MIVD

Dat geld wordt grofweg verdeeld over drie zaken bij Defensie. Het gaat ten eerste naar materieel zoals helikopters, een pilotensimulator en Bushmasters. Ten tweede gaat er geld naar versterking van de inlichtingencapaciteit zoals de MIVD, maar ook naar een of meer onbemande verkenningsvliegtuigen. Ten slotte is een deel bestemd voor aanvulling van de voorraden die zijn bedoeld voor missies.

Defensie en dus ook de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst hebben decennia moeten bezuinigen. Door internationale ontwikkelingen zoals in Oekraïne en het Midden-Oosten en buitenlandse missies wordt steeds vaker een beroep op de dienst gedaan. Door de extra financiën krijgt de dienst iets meer lucht om zijn taken uit te voeren.

De MIVD richt zich op vredesoperaties en internationaal terrorisme. Hij werkt nauw samen met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Een gezamenlijke eenheid van de AIVD en MIVD houdt zich bezig met cyberoperaties en het afluisteren van etherverkeer. De inlichtingendiensten gaan in de toekomst ook in hetzelfde gebouw zitten.

Eerder deze zomer maakte het kabinet bekend dat de bezuiniging op de AIVD wordt verzacht vanwege onder meer de dreiging van jihadisten. Bijna alle partijen in de Tweede Kamer hadden hierop aangedrongen. De dienst krijgt er vanaf volgend jaar jaarlijks 25 miljoen euro bij.