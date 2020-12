LIVE | Aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland fors gedaald

In Duitsland is het aantal coronabesmettingen dat in de laatste 24 uur is vastgesteld met een kleine 6000 gedaald ten opzichte van een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft zondagochtend 17.767 nieuwe gevallen gemeld. Zaterdag waren er nog 23.318 besmettingen.

De dagen daarvoor steeg het aantal nieuwe geïnfecteerden per etmaal. Vrijdag meldde het RKI 23.449 nieuwe gevallen, donderdag rond de 22.000 en woensdag zo'n 17.000 besmettingen. In totaal is het coronavirus in Duitsland bij 1.171.323 personen vastgesteld.

In het afgelopen etmaal overleden nog eens 255 personen in Duitsland aan de gevolgen van Covid-19. Het totale dodental als gevolg van de epidemie komt daarmee op 18.772 te staan.

