LIVE | Moskou wil 7 miljoen inwoners vaccineren

Moskou is van plan zo’n 7 miljoen inwoners te vaccineren tegen het coronavirus. Dat heeft burgemeester Sergei Sobjanin zondag gezegd in een tv-interview. Eerder op de dag meldde Rusland opnieuw een recordaantal nieuwe besmettingen, ruim 29.000. Het aantal Russen dat het gevreesde virus heeft opgelopen nadert de 2,5 miljoen. Het dodental steeg met 457 tot 43.141.

In de hoofdstad, die ruim 12 miljoen inwoners heeft, begon de inentingscampagne zaterdag in zeventig klinieken. Risicogroepen, zoals onderwijzend personeel en mensen in de gezondheidszorg, krijgen voorrang. „De verwachting is dat we 6 tot 7 miljoen mensen moeten gaan vaccineren”, aldus Sobjanin.

Rusland heeft een eigen vaccin ontwikkeld, Spoetnik V, en snel goedkeuring gegeven voor het gebruik ervan. Wetenschappers stellen daar vraagtekens bij, omdat het middel nog onvoldoende zou zijn getest op veiligheid en werkzaamheid.

