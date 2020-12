LIVE | Oostenrijk: geen verlenging lockdown, winkels maandag open

Oostenrijk heeft, ondanks het aanhoudend aantal nieuwe besmettingsgevallen, onvoldoende reden gezien voor verlenging van de lockdown om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maandag gaan de winkels weer open. Ook de kappers kunnen hun werk hervatten. Hygiënische maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje, blijven van kracht.

De versoepeling van de richtlijnen gelden niet voor hotels en restaurants. Deze branche kan als het meezit de deuren pas op 7 januari openen. Door de lockdown die drie weken geleden werd afgekondigd, is het gemiddeld aantal nieuwe corona-infecties in Oostenrijk gehalveerd. De zogenoemde zeven-dagen-index zakte van 522 tot 263 per 100.000 inwoners. Dat is in vergelijking met buurland Duitsland (142) nog altijd betrekkelijk hoog.

Om de grootschalige testcampagne nog eens extra onder de aandacht te brengen zal bondskanselier Sebastian Kurz zich maandag in een van de drie centra in Wenen melden om een coronatest te ondergaan. De belangstelling voor zo'n onderzoek, ook zonder klachten, valt tot dusver enigszins tegen.

