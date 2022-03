Eis: 2,5 jaar cel en tbs voor misbruiken kleuter in steegje Roden

O. beschreef zelf dat hij „op jacht” was die dag en het niet op een kind had voorzien. Het draaide voor hem om het flashen, het tonen van zijn geslachtsdeel. Waarom hij het kind heeft misbruikt, kon hij niet uitleggen.

Het meisje was met een vriendinnetje in een speeltuin in de buurt geweest en de twee gingen naar huis toen ze O. in de steeg tegenkwamen. Zodra het kon, renden ze naar de ouders van het vriendinnetje. De politie verspreidde daarna beelden van de man, die op zijn fiets door de buurt reed. Dat leidde niet tot aanhouding van de verdachte.

De man kwam in beeld toen hij in januari 2021 opnieuw in een steeg werd gezien en volgens getuigen verdacht gedrag vertoonde en een jongetje zou hebben aangesproken. Bij zijn arrestatie vond de politie ruim 2000 kinderpornografische video’s en enkele foto’s.

