OM eist 2,5 jaar cel en tbs tegen Peter O. (53) Ouders misbruikte kleuter Roden: ’Aasgier bij ons kleine meisje’

Verdachte Peter O. met zijn advocaat Tineke Pieters in de rechtbank van Assen. Ⓒ Illustratie Petra Urban

Assen - Voor de rechtbank in Assen is donderdag 2,5 jaar celstraf en tbs met voorwaarden geëist tegen zedenverdachte Peter O. (53) uit Roden (Noordenveld). Justitie gaat ervan uit dat hij in juni 2020 een 4-jarig meisje misbruikte in het Drentse dorp. De verdachte heeft bekend.