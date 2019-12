Boeren druipen af bij Eindhoven Airport

De boeren rijden met hun tractoren weg van het luchthaventerrein. Hoewel het verkeer rond het vliegveld nog flink vaststaat, is de verwachting dat de overlast snel zal afnemen.

De politie liet, na overleg met Farmers Defence Force (FDF), uiteindelijk honderd tractoren door bij Eindhoven Airport. De afspraak is dat ze na een rondje onder begeleiding van politie weer naar huis gaan. Rond kwart voor vijf vertrokken de eerste boeren alweer, zo meldt Telegraaf-verslaggever Nico Fassotte. Een van de boeren liet weten: „Doel bereikt. Aandacht en laten zien waartoe we in staat zijn.”

Passagiers van en naar Eindhoven Airport ondervonden grote hinder van de actie. De weg naar de parkeergarage was geblokkeerd waardoor reizigers er niet meer in of uit konden.

Het vliegverkeer op de luchthaven is ondanks de protesten gewoon doorgegaan. Wel hebben enkele mensen hun vlucht gemist als gevolg van de protesten, zei een woordvoerder.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) drukt de boeren op het hart dat ze geen andere weggebruikers in gevaar moeten brengen. Van Nieuwenhuizen zegt dat het „iedereen vrij staat te protesteren, maar wel binnen de geldende wet- en regelgeving.” Ze benadrukt dat Eindhoven Airport een militaire luchthaven is, die tevens voor burgerluchtvaart wordt gebruikt. „De staf van Defensie zal in goed contact staan met de burgemeester van Eindhoven, zodat de openbare orde geborgd is”, aldus de minister.

Den Bosch

Bij het provinciehuis waren aan het begin van de middag zo’n vierhonderd trekkers aanwezig. Het stikstofdebat werd rond twee uur hervat, maar dat werd niet afgewacht door de boeren.

Woordvoerder Mark van den Oever van FDF liet vrijdag al weten dat er „hard actie” gevoerd zou worden. Van den Oever trok in zijn betoog de vergelijking met nazi-Duitsland, „waar een kleine meerderheid het voor de rest bepaalde.”

Amsterdam

Eerder op de dag waren al tientallen boeren aanwezig op de Dam en het Rokin in Amsterdam. Tijdens een protestbrunch trakteerden ze voorbijgangers om aandacht te vragen voor de problemen waar ze mee kampen, zoals de stikstofkwestie. „Vandaag geven we alles weg”, zei Ronne Smolders, boerin en bestuurder van organisator Agractie Nederland. „Want de boeren zijn trots op deze producten.”

Boeren en voorbijgangers op de Dam. De boeren voeren opnieuw actie, nu in de Amsterdamse binnenstad. Ⓒ ANP

De broodjes, melk, cake, kaas en fruit vonden gretig aftrek. „We hebben 4000 krentenbollen gebakken en hebben 1200 plakken kaas meegenomen”, zeggen twee boerinnen uit Lunteren. Mensen reageren positief op de actie, merken ze. „We laten hiermee zien dat je echt niet zonder de boer kunt.”

Even verderop worden kalfsburgers gebakken. Daar ligt ook een flinke voorraad van. „3000 stuks”, zeggen de medewerkers van de VanDrie Group. „Dat zijn er helaas niet genoeg voor iedereen.”

Trekkers verzamelden op een parkeerterrein in de Bijlmermeer. Ⓒ ANP

Voedselvoorziening ontregelen

Ook voor komende woensdag staan acties gepland. Om wat voor acties het precies gaat,wil actiegroep Farmers Defence Force nog niet zeggen. Er zijn plannen om de voedselvoorziening te ontregelen door wegen naar distributiecentra van supermarkten te blokkeren. Daarover dient maandag een kort geding waarmee het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) die eventuele blokkades bij supermarkten wil voorkomen.

Vicepremier Hugo de Jonge heeft er geen begrip voor dat boeren „met een dikke trekker voor een supermarkt gaan staan” om de toevoer naar winkels te blokkeren. „Acties horen erbij”, zei hij vrijdag tijdens de wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Maar dat moet wel leiden tot het maken van afspraken. „Het dient geen enkel doel als je ondernemers pest.”

Volgens De Jonge bestaat ook bij de meeste boeren geen steun voor harde acties. „De boeren willen in gesprek met het kabinet.” Daarom gaan premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten maandag ontbijten met een groep boeren van het Landbouw Collectief.