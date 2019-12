Boeren trakteren op de Dam

De broodjes, melk, cake, kaas en fruit vinden gretig aftrek. „We hebben 4000 krentenbollen gebakken en hebben 1200 plakken kaas meegenomen”, zeggen twee boerinnen uit Lunteren. Mensen reageren positief op de actie, merken ze. „We laten hiermee zien dat je echt niet zonder de boer kunt.”

Even verderop worden kalfsburgers gebakken. Daar ligt ook een flinke voorraad van. ”3000 stuks”, zeggen de medewerkers van de VanDrie Group. „Dat zijn er helaas niet genoeg voor iedereen.”

Trekkers verzamelen op een parkeerterrein in de Bijlmermeer. In totaal zullen 25 trekkers richting de Dam rijden, waar Agractie een boerenprotest organiseert. Ⓒ ANP

Femke Halsema: maximaal 25 tractoren naar binnenstad

Het officiële programma begon om 12.00 uur. Agractie verwachtte dat er zo’n 15.000 boeren en bezoekers afkomen op de brunch. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zei eerder dat de boeren met maximaal 25 tractoren naar de binnenstad mogen komen.

Eerste tractoren rijden vrijdagochtend vroeg de Dam in Amsterdam op. Ⓒ Inter Visual Studio

Volgens Agractie Nederland zijn er „echter signalen dat er veel meer trekkers naar de hoofdstad zullen komen.” Volgens de organisatie is met de gemeente afgesproken deze tractoren buiten het centrum te parkeren. Agractie Nederland zegt zijn best te doen om alles goed te laten verlopen, maar „enige verkeersoverlast niet uit te sluiten.”

Boerenprotest in Den Bosch

In Den Bosch verzamelen boeren om 10.00 uur voor het provinciehuis. Naar verwachting komen daar vierhonderd tot vijfhonderd boeren, met of zonder tractor. Volgens de boeren zijn de Brabantse regels veel strenger dan het landelijke beleid.

Ook voor komende woensdag staan acties gepland. Om wat voor acties het precies gaat,wil actiegroep Farmers Defence Force nog niet zeggen. Er zijn plannen om de voedselvoorziening te ontregelen door wegen naar distributiecentra van supermarkten te blokkeren. Daarover dient maandag een kort geding waarmee het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) die eventuele blokkades bij supermarkten wil voorkomen.

Farmers Defence Force gaat acties verharden

De boeren die zijn verenigd in de actiegroep Farmers Defence Force (FDF) gaan vanaf vrijdag 14.00 uur „harde actie” voeren. Dat kondigde woordvoerder Mark van den Oever van FDF vrijdag aan in Den Bosch, tijdens de inspraak voor het stikstofdebat, dat later wordt gevoerd in het Brabantse provinciehuis.

Van den Oever maakte niet duidelijk waaruit de harde acties bestaan.

Volgens FDF bepaalt een kleine meerderheid het beleid ten aanzien van de stikstofmaatregelen. Van den Oever trok in zijn betoog de vergelijking met nazi-Duitsland, „waar een kleine meerderheid het voor de rest bepaalde.”