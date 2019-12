Eerste boeren gearriveerd op de Dam

Boeren langs de snelweg A2 (archiefbeeld). Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De eerste tientallen boeren zijn vrijdagochtend gearriveerd op de Dam in Amsterdam. Daarvoor trokken ze, vooral tijdens het laatste deel van de rit, toeterend door de hoofdstad. „Met name het laatste stuk hebben we Amsterdam wel wakker gemaakt”, zegt een woordvoerder van organisator Agractie Nederland.