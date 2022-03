Tweede slachtoffer na vondst dode man in woning in Maastricht

Binnenland

Dode in woning, agent gewond naar ziekenhuis na contact met onbekende stof

In een woning in de Arnhemse wijk Schuytgraaf is woensdagmorgen een dode gevonden. In de woning is een nog onbekende stof verspreid, waardoor een agent onwel werd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, aldus een woordvoerder van de politie. Hij is stabiel en maakt het naar omstandigheden goed.