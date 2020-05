Drie mannen opgepakt om smokkel met drone bij gevangenis

Penitentiaire Inrichting (PI ) in Krimpen aan den IJssel. Ⓒ Hollandse Hoogte

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL - In de buurt van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Krimpen aan den IJssel zijn donderdagavond drie mannen opgepakt die met een drone een pakketje de gevangenis binnen wilden smokkelen. De verdachten komen uit Rotterdam en Ridderkerk en zijn 32, 36 en 41 jaar. In het pakketje zaten drugs en een telefoon. Voor wie de lading bestemd was, is niet bekendgemaakt.