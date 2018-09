Overleven in de jungle: hoe doe je dat als vrouw?

Actrice Juliette van Ardenne (30)

Heb je getwijfeld toen je werd benaderd voor Expeditie Robinson 2014? “Nee, echt geen seconde. Het is voor mij een droom die uitkomt. Ik volg het programma al jaren op de voet en dacht altijd: als ik ooit de kans krijg, dan grijp ik die direct met beide handen aan.”

Waarom wilde je zo graag meedoen aan het programma?“Ik ben echt dol op sport- en spelactiviteiten. De proeven tijdens de Expeditie leken mij dan ook echt ge-wel-dig! Ik dacht volgens mij kan ik dat wel. Dan word ik bloedfanatiek en gooi ik mezelf helemaal in het spel. Met het doel om te winnen natuurlijk. Want verliezen? Nee! Ik ben echt een hele slechte verliezer!”

Wat was je hoogtepunt?“De eerste nacht slapen onder een sterrenhemel. Als je daar ligt op het strand, onder een klamboe en de sterren ziet vallen: dat is zo bijzonder! Wel een beetje jammer dat ik mijn lenzen uitdeed, maar je kunt je voorstellen: dat is echt speciaal!”

Er mocht niet veel kleding mee in de koffer, vond je dat lastig?“Een beetje wel, vooral om ze bij elkaar te verzamelen. Het enige wat je mee mag nemen is een shirt met korte mouwen, een shirt met lange mouwen, een korte broek, een lange broek, een bikini en twee onderbroeken en dat is het. Ik heb mijn koffer wel meerdere malen in- en uitgepakt voordat ik het zeker wist.”

Dertig dagen zonder make-up: vreselijk of bevrijdend?“Ik vond het in één woord: heerlijk! Het was wel een beetje vreemd om mezelf zo ‘naakt’ op televisie terug te zien, maar op het eiland was echt een bevrijding. ”Lichaamsbeharing: niet om aan te zien of je leert er mee leven?“Ik had van te voren – heel slim – een breed broekje ingeslagen. Dat verbergt de boel een beetje. Al moet ik zeggen dat de schaamte op het eiland wel direct verdwijnt.”

Plassen als een vent, lastig?“Nee, totaal niet. Ik heb daar helemaal geen moeite mee.”

Ongesteld zijn in de jungle: een groot drama of geen probleem?“Daar had ik gelukkig geen last van.”

Zangeres Krystl (31)

Heb je getwijfeld toen je werd benaderd voor Expeditie Robinson 2014?“Nee! Het leek me een onwijs mooie ervaring, vooral voor mezelf. Kan ik omgaan met zoveel mensen op een kluitje, hoe ga ik mijn eten vangen en natuurlijk: hoe ver ga ik komen? Ik was vooral heel nieuwsgierig hoe ik het er vanaf zou brengen.”

Wat heb je het meest gemist?“Grappig is dat ik niet op het eiland, maar bij thuiskomst direct iets miste: de sterrenhemel. De eerste twee weken in Nederland heb ik zo ontzettend slecht geslapen in mijn bed. Ik wilde terug naar het strand. In slaap dommelen onder de sterren en wakker worden met een prachtige zonsopgang. Dat is echt zó prachtig.”

Er mocht niet veel kleding mee in de koffer, vond je dat lastig?“Nee totaal niet. Bij thuiskomst wilde ik het liefst de helft van mijn garderobe weggooien. Ik vond mijn kast zo chaotisch. Ik vond het tijdens de expeditie juist zo lekker overzichtelijk om te leven uit één tas. En nooit meer het dilemma: wat trek ik aan vandaag? Het was toch iedere dag hetzelfde.”

Dertig dagen zonder make up: vreselijk of bevrijdend?“Bevrijdend. Al had ik me van te voren wel heel druk gemaakt over de televisie-uitzendingen. Het ziet er toch allemaal net even anders uit zonder make-up. Achteraf gezien valt het gelukkig allemaal wel mee."

Lichaamsbeharing: niet om aan te zien of je leert er mee leven?“Weet je wat het is: iedereen zit in hetzelfde schuitje, dus dat maakt het veel minder erg. Daarnaast had je zeeën van tijd om de haartjes op je benen er een beetje uit te plukken.”

Plassen als een vent, lastig?“In het begin vond ik het heftig. De eerste dag ging het ook echt niet bij mij. Op een gegeven moment zei Juliëtte: Kom op, gewoon gaan zitten! Even piepte ik nog dat ik het écht niet kon. Maar geloof mij: ook dat went!”

Ongesteld zijn in de jungle: een groot drama of geen probleem?"Daar had ik geen last van."

Actrice Lone van Roosendaal (45)

Heb je getwijfeld toen je werd benaderd voor Expeditie Robinson 2014?“Nee, helemaal niet. Ik was heel benieuwd hoe ik het er vanaf zou brengen tijdens de expeditie. Hoe stoer ik zou zijn.”

Hoe heb jij je voorbereid?“Ik heb vooral erg veel getraind. Daarnaast ben ik geen held in het water, dus ik heb voor de zekerheid ook maar een aantal zwemlessen genomen. Maar echt voorbereiden kun je denk ik niet. Je moet er niet te veel van verwachten en het allemaal maar gewoon op je af laten komen.”

Wat dacht je toen je de deur achter je dichttrok?“Nou ik heb wel even een paar tranen gelaten. Je bent zo lang weg en hebt wekenlang geen enkel contact met het thuisfront. Dat vond ik als moeder wel een beetje angstig. Daarnaast wilde ik niet voor paal staan of afgaan tijdens de expeditie. Dat spookte ook door mijn hoofd toen ik mijn huis verliet.”

Wat heb je het meest gemist?“De veiligheid van thuis. Dat je even de telefoon kunt pakken op het moment dat je er doorheen zit. Met mensen kunt praten die je écht kunt vertrouwen, want dat kun je tijdens de expeditie niet. Daar had ik heel veel moeite mee, meer dan ik van te voren had gedacht. Het maakte mij ontzettend labiel.”

Dertig dagen zonder make-up: vreselijk of bevrijdend?“Heerlijk. Je zit op een prachtig eiland zonder spiegels. Je hebt geen enkele referentie en dat is echt zo heerlijk. Nou moet ik zeggen dat ik echt wel lastig vind om mezelf terug te zien. Ik had me namelijk flink volgegeten van te voren om reserves op te bouwen."

Lichaamsbeharing: niet om aan te zien of je leert ermee leven?“Geen punt voor mij. Die ijdelheid heb ik echt totaal niet. We hadden er tenslotte allemaal last van.”

Er mocht niet veel kleding mee in de koffer, vond je dat lastig?“Nee, alleen vond ik het op den duur wel lastig om steeds hetzelfde aan te trekken. In het begin is het geen punt, maar er komt een moment dat je het wilt wassen. Dat doe je dan in de zee, met als gevolg dat de kleding keihard wordt. En als je dan nog een paar dagen verder bent, ga je het ruiken. Dat is niet fris, maar ik kon me er gelukkig wel overheen zetten."

Ongesteld zijn in de jungle: een groot drama of geen probleem?"Ik moet je eerlijk bekennen, dat ik het wel een gedoe vond. Je hebt geen toilet en moet jezelf continue verschonen in de zee. Erg onhandig, maar je hebt geen keus. De hygiëne was er niet, dus daar moesten we het dan maar mee doen. Dat doe je dan uiteindelijk ook."