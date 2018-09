Zomerweer nadert!

Vandaag begint de dag fraai. Het is in grote delen van het land zonnig en de temperaturen lopen snel op. Het wordt maximaal 20-24 graden, de hoogste waarden in het noordoosten. Later raakt het in Zeeland bewolkt en kunnen er enkele verspreide buien gaan vallen. Die trekken vanavond richting het noordoosten.

Morgen is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het wordt bij een matige zuidwestelijke wind ongeveer 21 graden. In het weekeinde voltrekt zich de overgang naar beter zomerweer. De tropische orkaan Cristobal steekt de Atlantische Oceaan over en brengt een flinke portie warme lucht met zich mee. Het gevolg is bij ons hogedruk en een stroming die naar het zuidoosten gaat. Vanaf maandag tot het einde van de week lijkt het zomerweer te worden met maxima die richting de 25 graden gaan.