Politie haalt auto twee keer van de weg met dronken bestuurder

Rond 01.00 uur zagen agenten de wagen zwalkend over de weg gaan in Schijndel. De bestuurder was dronken en had bovendien geen rijbewijs. Hetzelfde voertuig werd drie uur later aangetroffen in Veghel, met iemand anders achter het stuur. Ook die had te veel op en evenmin een rijbewijs bij zich. „Bizar”, zegt een wijkagent op Twitter.