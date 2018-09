29, knuffelbaar en nog maagd

Het leven van Patrick de wombat begon tragisch, toen zijn moeder overleed. Nadat hij was grootgebracht in een reservaat, werd besloten dat hij op eigen benen moest gaan staan. Maar nadat bleek dat Patrick zich niet kon verdedigen tegen aggressieve soortgenoten, werd besloten dat het nog te vroeg was voor deze goedzak om het nest te verlaten. En dus bleef Patrick nog even 'thuis'.

Nu is hij 29 en de kans dat hij ooit nog het nest zal verlaten, lijkt klein. Niet dat dat erg is: de wombat is razend populair. Onlangs eindigde hij op de derde plaats in CNN's verkiezing van leukste stadsmascottes.

Of Patrick zelf blij is met al die menselijke aandacht, is nog maar de vraag. Want contact met soortgenoten - sowieso een zeldzaamheid voor deze solitaire diersoort - zit er niet in: hij heeft nog nooit seks gehad en is daarmee waarschijnlijk ook de oudste wombat die nog maagd is.