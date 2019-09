Vijf tips over drogeren en beroven bejaarde (94)

De vrouw sprak de 94-jarige Amsterdammer aan in het verzorgingshuis waar hij een zelfstandig appartement bewoont en sloot vriendschap met hem. Ⓒ Opsporing Verzocht

AMSTERDAM - Bij de politie Amsterdam zijn vijf tips binnengekomen over een vrouw die een hoogbejaarde man drogeerde, hulpeloos achterliet en beroofde. Onder de tips is ook een naam die wordt nagetrokken, zegt een woordvoerster van de politie. De zaak werd dinsdagavond behandeld in Opsporing Verzocht. Van de vrouw zijn herkenbare beelden uitgezonden.